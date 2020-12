Juventus, Alex Sandro sulla scomparsa di Paolo Rossi: ”Pablito ha deciso il Mondiale ’82, vi dico cosa significa per noi brasiliani”

La scomparsa dell’ex attaccante della Juventus e della Nazionale italiana , Paolo Rossi, ha scosso e sconvolto l’intero Paese ma non solo.

VIDEO, Paolo Rossi e la Juventus: i gol più belli di Pablito in bianconero

L’ex Pallone d’Oro è progressivamente divenuto una vera e propria icona del movimento calcistico italiano, entrando nel cuore di tutta la Nazione soprattutto dopo la cavalcata trionfale con l’Italia guidata da Enzo Bearzot ai Mondiali disputati in Spagna nel 1982. Rossi trascinò letteralmente gli azzurri alla vittoria della massima competizione iridata, conquistando anche il titolo di capocannoniere del Mondiale. Indimenticabile la partita vinta per 3-2 contro il Brasile, gara decisiva per la qualificazione alla semifinale, in cui Pablito realizzò una strepitosa tripletta.

Intervistato dalla redazione di Sky Sport il calciatore brasiliano Alex Sandro ha voluto celebrare la memoria di Paolo Rossi spiegando cosa significasse per la sua terra e per il suo popolo:“Mi dispiace per prima cosa per i suoi familiari, poi per i suoi tifosi e per il calcio in generale. Significa tantissimo per tutto il mondo, per noi brasiliani ha deciso il Mondiale ’82, è stato il ‘carrasco’ (killer, ndr). Rossi lo conosciamo tanto in Brasile, non è stato importante solo in Italia”.