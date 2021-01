Juventus, Alex Sandro positivo al Coronavirus: il terzino brasiliano era in campo contro l’Udinese

Nuovo caso di positività in casa Juventus.

Alex Sandro è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha comunicato la società bianconera attraverso una nota diramata sul proprio sito di riferimento. Il calciatore, lievemente sintomatico, è già stato posto in isolamento. Di seguito, la nota in questione.

“A seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

Il terzino brasiliano ha giocato da titolare in occasione della sfida vinta 4-1 contro l’Udinese, venendo poi sostituito al minuto 83 quando in campo è entrato Frabotta.