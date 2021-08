Juventus, Aké positivo al Covid-19: il francese è sceso in campo contro il Monza

Il centrocampista francese classe 2001, che ha preso parte alla sfida contro il Monza, è stato posto in isolamento

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento".