Juventus, Agnelli: “Bentornato Pirlo. Anno molto difficile, ma alla fine si legge il nome del vincitore”

Il messaggio di Andrea Agnelli durante la conferenza stampa per la presentazione di Andrea Pirlo.

Nella giornata di oggi la Juventus ha comunicato il nome del nuovo tecnico della squadra Under 23: si tratta di Andrea Pirlo, che dopo aver lasciato il calcio giocato ha deciso di intraprendere una nuova carriera da allenatore. Durante la conferenza stampa per la sua presentazione il presidente del club bianconero, Andrea Agnelli, ha accolto così il suo nuovo tecnico:

“Siamo qui a presentare il nuovo allenatore dell’Under 23: bentornato ad Andrea, al quale siamo affezionati. Soprattutto per i valori dell’uomo che possiamo trovare nella qualità di un allenatore. Comincia questa sua nuova avventura in Under 23, siamo fieri e orgogliosi. Auspico che per lui possa essere l’inizio di un percorso importante come lo è stato da calciatore. Sposa un progetto. Ci siamo resi conto che c’era un problema di identità. Oggi leggiamo con orgoglio i nomi dei nostri ragazzi in prima squadra. Andrea conosce il nostro ambiente in termini. Le partite dell’Under 23 sono difficili. Sono felice di dare il bentornato ad Andrea“.

In seguito il numero uno della Juventus ha analizzato la stagione attuale, conclusasi con la vittoria del nono scudetto consecutivo sotto la guida del tecnico Maurizio Sarri: “E’ stato un anno che non è stato capito fino in fondo: durissimo e difficilissimo. Ma alla fine si legge il nome del vincitore, abbiamo conquistato il nono scudetto consecutivo. Abbiamo cambiato 13 elementi nello staff tecnico, significa quasi tutto il gruppo che gestisce la squadra. Non posso che fare i complimenti a Pavel, Fabio e Fede per aver saputo ricaricare la macchina. A breve abbiamo davanti a noi la Champions League e siamo tutti focalizzati a partire dalla gara con il Lione che sarà difficilissima: dovremo essere pronti ad arrivare bene alla partita e provare ad andare a Lisbona“.