Juventus, ag. Buffon: “Gigi ha le doti per fare l’allenatore, c’è una differenza con gli altri portieri”

Il futuro di Gigi Buffon.

Il portiere bianconero giocherà per un’altra stagione con la maglia della Juventus, poi per lui potrebbe aprirsi una carriera da allenatore. L’agente dell’estremo difensore dei piemontesi, Silvano Martina, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. Allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha. Meret e Perin? Sono due portieri importanti. Una volta parlai con Gigi di Meret e lui mi disse che potrebbe diventare uno dei migliori portieri in Italia. Non dobbiamo dimenticarci di Gigio Donnarumma. È un campione fisicamente, è immenso. Il tempo dirà tutto. Donnarumma e Meret saranno i portieri del futuro della Nazionale italiana. Penso che siano i due ragazzi più promettenti del calcio italiano al momento. Perin invece è una sicurezza. La scuola portieri italiana è sempre una delle migliori del mondo. Io ho visto Meret con la primavera dell’Udinese tempo fa e mi impressionò il suo modo di stare in porta”.