Juventus, abbraccio a Fagioli: pronto rinnovo fino al 2028 nonostante la squalifica

La Juventus e Nicolò Fagioli insieme fino al 2028. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Mancano solo firme, ratifica ed ufficialità dell'intesa di massima raggiunta tra la dirigenza bianconera ed il centrocampista finito al centro dello scandalo sulle scommesse illegali nel mondo del calcio che ha catalizzato l'attenzione mediatica nelle ultime settimane. L'autodenuncia, la deposizioni spontanee alle Procure di Torino e Figc, il patteggiamento e la conesguente squalifica per aver violato il divieto normativo di scommettere da calciatore professionista sulla disciplina di sua pertinenza. Le confessioni, intrise di passaggi toccanti e drammatici anche sul piano umano, la ludopatia, i debiti e le minacce subite dal calciatore finito in un vortice distruttivo dal quale non riusciva a venir fuori. Sette mesi di squalifica comminata al classe 2001, più ulteriori cinque mesi da dedicare ad un percorso riabilitativo e di valenza sociale al fine di sensibilizzare mondo dello sport ed opinione pubblica sui gravi rischi annessi alla ludopatia. Già in tempi non sospetti, la Juventus aveva diramato un comunicato ufficiale in cui garantiva massima fiducia al calciatore ed assoluto sostegno all'uomo in un frangente complesso e delicato sotto il profilo umano e personale. Ora, dopo i cori di incoraggiamento a lui dedicati dalla tifoseria juventina in occasione del match interno vinto in extremis dalla compagine guidata da Massimiliano Allegri contro il Verona, la notizia dell'imminente rinnovo contrattuale con annesso aumento di ingaggio per l'ex Cremonese.