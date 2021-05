Joao Cancelo, l’ex Juventus: “Allegri è una delle persone più importanti della mia carriera”. E su CR7…

“È un traguardo che mi riempie d’orgoglio”.

Parola di Joao Cancelo. Diversi sono stati i temi trattati dall’esterno del Manchester City, intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: dalla finale di Champions League in programma il prossimo 29 maggio tra gli uomini di Pep Guardiola ed il Chelsea allo stadio “Do Dragao” di Porto, alla sua esperienza in Italia. Nel corso della sua carriera, il classe 1994 ha vestito le maglie di Inter (stagione 2017-2018) e Juventus (stagione 2018-2019).

“Vivere la finale di una manifestazione così importante, di fronte alla mia gente e alla mia famiglia, ma a questo punto non basta scendere in campo: bisogna pure vincere. Con il Chelsea sarà una grande partita, contro un avversario affrontato tre volte negli ultimi cinque mesi e con il quale a Londra disputammo una delle migliori partite della stagione. Poi sono arrivate le due sconfitte, in FA Cup e nel ritorno di campionato, ma ogni volta si apre e si chiude un capitolo. Ora ci aspetta un’altra sfida”, sono state le sue parole.

ITALIA E ALLEGRI – “Il vostro Paese mi ha segnato in modo positivo. È stato un onore per me non solo giocare a calcio, ma anche confrontarmi con la cultura italiana. Il popolo italiano è umile e lavoratore, molto simile a quello portoghese. Allegri? Allegri è una delle persone più importanti della mia carriera. Ho avuto modo di apprezzare non solo l’allenatore, ma anche l’uomo. È una persona diretta, che dice le cose in faccia. Con lui il confronto è sempre leale. Gli devo davvero tanto”.

CR7 – “Mi limito a parlare del calciatore e di quello che rappresenta per la mia nazione: un patrimonio e un esempio di professionalità. Giocare con lui in nazionale è un privilegio. Il calcio portoghese da diversi anni riesce a produrre talenti in quantità industriale”, ha concluso.