Italia, stagione finita per Chiesa: salterà la sfida contro la Macedonia a Palermo

Poco più di due mesi al grande appuntamento dell'Italia: quello contro la Macedonia del Nord, in programma il 24 marzo al "Renzo Barbera" di Palermo. Una gara secca che determinerà chi, tra le due formazioni, affronterà poi la vincente tra Turchia e Portogallo per poi provare a centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Non ci sarà Federico Chiesa. L’esterno italiano, uscito anzitempo in occasione della sfida contro la Roma, è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro: per lui stagione finita. A darne notizia è il club bianconero tramite una nota ufficiale.