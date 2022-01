Infortunio Chiesa, il messaggio della Lega Serie A: “Ti aspettiamo presto”

Il messaggio della Lega Serie A dopo la notizia relativa all'infortunio di Federico Chiesa

Doccia gelata per la Juventus e per l'Italia di Mancini, dopo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Federico Chiesa: infortunatosi in occasione della sfida contro la Roma e uscito anzitempo dal terreno di gioco. L'ex Fiorentina, ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e per questo sarà operato nei prossimi giorni: per lui stagione finita. Una notizia a cui è seguito immediatamente l'augurio di pronta guarigione della Lega Serie A, tramite Twitter.