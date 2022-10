Higuain: “Su aver giocato con Messi e Ronaldo dico questo. Loro grandi amici per me”

"Messi e Ronaldo? In molti potrebbero parlare di pressione nel giocare al loro fianco, ma non sono d'accordo. Si prendono la responsabilità quando le cose non vanno bene e per me è un privilegio poter giocare con due dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Ricorderò sempre il fatto di aver giocato con loro nel loro periodo di massimo splendore e nel loro picco. E ora non sono solo grandi ex compagni di squadra, ma anche grandi amici".