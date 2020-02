Hellas Verona-Juventus, Setti: “Credo nell’impresa, dobbiamo essere uniti. Juric è bravissimo, ecco perché”

Sabato sera l’Hellas Verona ospiterà al “Bentegodi” la Juventus: i gialloblù tenteranno l’impresa tra le mura amiche contro i Campioni d’Italia, in occasione della ventitreesima giornata dal campionato di Serie A.

Il patron degli scaligeri, Maurizio Setti, ai microfoni del sito ufficiale, ha parlato del momento positivo che la sua squadra sta vivendo e ha presentato la sfida contro i bianconeri: “Domani mi auguro di vedere uno stadio pieno. Dobbiamo essere uniti, solo così potremo fare l’impresa. Ci credo, questa squadra mette grande agonismo, trasmette i valori di una città. La “guerra” agonistica è alla base, possiamo essere scomodi per la Juventus. Credo nell’impresa, a maggior ragione dopo aver visto la partita di mercoledì. Hl visto un gruppo unito, grinta e cattiveria. Siamo stati bravi, abbiamo giocato alla grande contro una seria candidata per lo Scudetto. Credo che domani possiamo farcela; ci vorranno energie positive, abbiamo speso tanto nel turno infrasettimanale. Sono sicuro che sarà una bella partita, a prescindere da tutto. Penso che questa sia la squadra più bella che abbia avuto sotto la mia presidenza e l’ho detto pure a Juric. Trasmette il senso di come debba essere una squadra di calcio a Verona. Il mister è stato bravissimo, perché oltre all’agonismo ha tirato fuori anche un bel gioco. È bello l’entusiasmo della città, in passato alcuni atteggiamenti non erano stati appropriati per questa piazza“.

Verona-Juventus, Juric: “Nessuna misura speciale per CR7. Preoccupato per la stanchezza, la gara si prepara da sola”