Friburgo-Juventus, Grifo: “Loro grande storia, felice di sfidarli. In famiglia…”

Grifo ha parlato così della Juventus, prossima avversaria del Friburgo in UEL

Vincenzo Grifo , attaccante del Friburgo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Deutschland , del sorteggio di Europa League , che vedrà affrontarsi la Juventus con la formazione tedesca, attualmente quarta in classifica in Bundesliga con quaranta punti totalizzati.

"La Juve è un club incredibile, ha una grande storia e conosco anche alcuni dei loro giocatori. Ho sempre sognato di giocare in stadi come quello. Quando il Friburgo è stato estratto con la Juve abbiamo tutti sorriso. Ho giocato lì con la nazionale, grande atmosfera, ho tanti tifosi bianconeri in famiglia, mio fratello maggiore e mio zio soprattutto. Sono proprio felice di sfidarli".