FOTO Juventus, Sanremo si tinge di bianconero: CR7 presente all’Ariston per Georgina. E Amadeus sfoggia la maglia dell’Inter

Un festival di Sanremo dalle tinte bianconere.

Dopo il successo delle prime due serate, che hanno raccolto uno sharing storico e un ottimo consenso tra il grande pubblico, è attualmente in corso la terza serata del festival, durante la quale i concorrenti in gara si stanno esibendo cantando le cover di canzoni storiche appartenenti alla storia della musica italiana. Quest’anno Sanremo ha posto l’accento sull’importanza delle donne, e per tale motivo ogni sera il presentatore Amadeus è stato affiancato da due co-conduttrici: tra queste vi era Diletta Leotta, regina di DAZN, che durante la prima serata ha sfoggiato uno splendido vestito di colore giallo.

Questa sera le due co-conduttrici sono Alketa Vejsiu, speaker radiofonica di origini albanese, e Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese era atteso al teatro Ariston, e non ha deluso le aspettative: CR7 è infatti seduto in prima fila per assistere personalmente alla performance della sua compagna.

Cristiano ha dunque assistito anche alla gag di Amadeus, che ha approfittato della presenza del numero 7 della Juventus per divertire il pubblico di Sanremo: il presentatore Rai ha infatti mostrato la maglia bianconera sotto la sua giacca, per la gioia di Georgina che ha affermato: “La più bella maglia del mondo. Ti sta troppo bene”. “Lo faccio solo per te. Ma c’è un problema”, ha affermato Amadeus, che infatti poco dopo ha svelato di indossare una maglia dell’Inter, e più precisamente quella di Romelu Lukaku. Una simpatica scenetta, con cui il presentatore ha voluto manifestare il suo amore verso i colori nerazzurri e di conseguenze il suo naturale “odio” verso i Campioni d’Italia in carica. Un’immagine che ha fatto subito il giro del web e che sicuramente tornerà tra i trend topi tra qualche settimana, quando Juventus e Inter si sfideranno in una gara decisiva per le sorti del campionato.