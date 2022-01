Focolaio Napoli, altri due positivi: non si esclude rinvio contro la Juventus

Due nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati in casa Napoli: sempre più a rischio il match contro la Juventus

Continua ad allargarsi il focolaio Covid-19 scoppiato nel Napoli. Altre due positività, infatti, sono emerse in casa azzurra. Si tratta di un calciatore e un componente dello staff, un terzo tampone è invece da riprocessare in quanto dubbio. In virtù di ciò è sempre più a rischio il match di questa sera contro la Juventus, con l'ASL piemontese che osserva attenta l'evolversi della situazione, mentre la squadra ha già raggiunto Torino nella serata di ieri.