FIGC, Gravina: “Assegnato lo Scudetto alla Juventus femminile. Ripresa Serie A? Ho la mia idea”

Gabriele Gravina e il suo bilancio personale in merito alla ripartenza della Serie A.

Il presidente della FIGC ha presieduto nella giornata odierna il Consiglio Federale all’interno del quale sono state prese delle decisioni importanti per lo più concernenti il calcio femminile. La Juventus capitanata da Sara Gama è stata eletta campione d’Italia ed è anche stata fissata la data della ripartenza del campionato.

“È stato un Consiglio Federale tutto al femminile, come avevo preannunciato. Volevamo infatti dare grande risalto al calcio femminile. Lo Scudetto assegnato alla Juventus è meritatissimo, con 9 punti di vantaggio a sei giornate dal termine della stagione, mi sembrava davvero giusto e corretto, oltre che meritato da parte delle ragazze. È stata anche fissata la data della ripartenza del campionato femminile, che sarà il primo a ripartire: il 22 di agosto. La Serie B riparte col nuovo format a 14 squadre, la Serie A rimane a 12. Ripresa Serie A dopo lockdown? Il bilancio è positivo e mi sembra stia crescendo il calcio, ieri ci sono stati tantissimi gol. Man mano che si riprenderà il ritmo, il calcio migliorerà anche tecnicamente. Manca ancora a mio avviso quel tassello fondamentale che sono i tifosi negli stadi. Spero che questa epidemia ci consenta in tempi rapidi di poter aprire gli stadi e vivere al meglio lo spettacolo. Dipende dagli scienziati, noi siamo pronti, ma non abbiamo nessun riferimento di tempistiche in questo senso”.