Dybala, siparietto social su Twitter: segna due goal contro i Ferencvaros ma la UEFA gliene assegna uno soltanto

Paulo Dybala si è sbloccato. Il suo lungo digiuno, che durava dallo scorso luglio con la sua ultima rete siglata in campionato, durante il derby contro il Torino.

Nella notte europea di Budapest l’attaccante della Juve ha realizzato un gol contro il Ferencvaros nel 1-4 finale. Complice una grave disattenzione del portiere avversario Dibusz.

Di fatto Dybala ha realizzato anche l’ultima rete della gara, ma la deviazione finale prima che il pallone superasse la linea di porta è stata del difensore Dvali. Prima rete stagionale per la “Joya“. Dybala è l’unico giocatore a segno in tutte le ultime sei stagioni di Champions League con la maglia della Juventus. Un grande traguardo per l’argentino che su Twitter ha commentato il post celebrativo della Uefa con: “Per festeggiare, potete assegnarmi anche la doppietta?”.

L’attaccante bianconero vuole tornare a essere decisivo. E il gol – quello che la Uefa gli ha assegnato – contro il Ferencvaros in Champions League, lo aiuterà a ripartire. Già dalla prossima sfida di campionato in programma domenica alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, contro la Lazio.