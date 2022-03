Di Livio: “Rinnovo Dybala? Sono dispiaciuto, gli infortuni decisivi. La dirigenza..”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, analizza il mancato rinnovo di Dybala con il club bianconero, soffermandosi sulla questioni infortuni per il talento argentino

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus campione d'Europa, è intervenuto negli studi di Rai Sport durante la trasmissione televisiva Calcio Totale, affrontando il tema del giorno, ovvero il divorzio tra Paulo Dybala e la Juventus nella giornata di lunedì 21 marzo 2022, in cui c'è stato l'incontro tra l'entourage dell'argentino e la dirigenza bianconera. A fine anno le strada della Joya e del club bianconero si divideranno, così come ha confermato anche l'ad Maurizio Arrivabene, il talento ex Palermo potrà accasarsi a parametro zero. Di seguito dichiarazioni di Di Livio: