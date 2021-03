Del Piero, nuova avventura per l’ex Juventus: sarà opinionista di ESPN

Nuova vita per Alex Del Piero.

Dopo la collaborazione con “Sky Sport”, sia da opinionista che come seconda voce durante le telecronache, l’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, si prepara ad intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio. L’ex bandiera bianconera commenterà le partite per la celebre rete americana “ESPN” e farà il suo debutto da opinionista in occasione della sfida Juventus-Lazio, in programma sabato.