Crotone-Juventus, l'”Ezio Scida” apre le porte ai tifosi: consentiti fino a 1000 spettatori

L’Ezio Scida apre le porte a 1000 tifosi.

Tornano a riempirsi gli spalti dell’impianto sportivo del Crotone che, in occasione della sfida in programma sabato 17 ottobre contro la Juventus, ospiterà ben 1000 tifosi. Dopo il via libera alla vendita dei biglietti per la sfida contro i bianconeri ricevuta dalla Regione Calabria, il club rossoblù, ha comunicato tramite una nota ufficiale la messa in vendita dei tagliandi solo per il settore Tribuna.

“Il Football Club Crotone comunica che, ricevuta quest’oggi l’autorizzazione da parte della regione Calabria e in accordo al DPCM del 12 ottobre 2020, per la partita Crotone-Juventus in programma sabato alle 20.45 e valida per la quarta giornata di serie A TIM, avrà finalmente la possibilità di ospitare sugli spalti dello stadio Ezio Scida mille spettatori.

I biglietti in vendita saranno disponibili per il solo settore Tribuna, saranno riservati inizialmente a chiunque abbia sottoscritto un abbonamento in qualsiasi settore per la scorsa stagione calcistica 2019/20, e saranno acquistabili esclusivamente online attraverso il sito web del nuovo partner per la biglietteria VivaTicket.

La vendita inizierà domani, giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 11. La vendita libera per gli eventuali tagliandi rimasti invenduti partirà invece venerdì 16 ottobre alle ore 15 fino ad esaurimento dei posti disponibili”.