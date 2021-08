Claudio Chiellini: “Il rinnovo di Giorgio? Segnale forte, Juventus è casa sua”

Le dichiarazioni rilasciate da Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e direttore sportivo del Pisa

IL RINNOVO - "Se ho mai proposto a mio fratello la possibilità di giocare a Pisa? No, nemmeno come battuta (risata). Sono più contento di vederlo alla Juventus, che è casa sua. E poi la firma è arrivata lunedì ma mio fratello in questi mesi è sempre stato in contatto con il presidente Agnelli e con la dirigenza. È un segnale forte e deciso. Dimostra la sua voglia, i suoi stimoli, la sua fame: ha vinto praticamente tutto, ma punta ad alzare altri trofei con la Juventus e vuole provare ad essere protagonista anche al Mondiale in Qatar. Conquistare l’Europeo, a quasi 37 anni e da capitano, è stato più che un sogno per mio fratello", le sue parole.

IL NUMERO UNO -"Non spetta a me dirlo, anche perché io sono di parte, però a quasi 37 anni ha dimostrato di essere ancora forte e decisivo. Giorgio è consapevole che non può più giocare tutte le partite per 90 minuti, però sa che può essere importante sia in campo sia fuori. E il rinnovo biennale dimostra che la pensa così anche la Juventus. Allegri è un ritorno importante: è un grande allenatore e conosce la società alla perfezione, anche se vanno dati i meriti a Pirlo per il lavoro dello scorso anno, ha vinto due trofei e valorizzato tanti giovani calciatori in un’annata complicata e irreale".