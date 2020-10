Champions League: successo per Juve e Lazio, flop Chelsea. I risultati della prima giornata

La Champions League entra nel vivo.

Dopo il successo maturato dalla Juventus contro la Dinamo Kiev, anche la Lazio conquista una vittoria nella sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund. Può sorridere anche il Barcellona, impostasi con il risultato di 5-1 sul Ferencvaros. Non vanno oltre lo 0-0, invece, Chelsea e Siviglia. Il Manchester United passa a Parigi grazie al gol nel finale di Rashford, che permette ai tedeschi di volare in testa al girone H insieme al Lipsia: impostosi sul Basaksehir per 2 reti a zero.

Di seguito, tutti i risultati della prima giornata di Champions League:

Dinamo Kiev-Juventus 0-2

Zenit-Club Brugge 1-2

Barcellona-Ferencvaros 5-1

Chelsea-Siviglia 0-0

Lazio-Dortmund 3-1

PSG-Manchester United 1-2

Lipsia-Basaksehir 2-0

Rennes-Krasnodar 1-1