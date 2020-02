Champions League, Lione-Juventus: Sarri sceglie il tridente con Cuadrado, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il ritorno della Juventus in Champions League.

Tra pochi minuti avrà inizio la sfida tra il Lione e la Juventus, che si affronteranno sul campo del Parc Olympique Lyonnais in occasione dell’andata degli ottavi di Champions League: i due club cercheranno di ottenere una vittoria importante in vista della sfida di ritorno al fine di conquistare il passaggio ai quarti di finale.

Maurizio Sarri dovrà ancora rinunciare a Gonzalo Higuain, ancora out per infortunio, e riproporrà nuovamente il tridente ufficiale con Dybala, Cristiano Ronaldo e Cuadrado, nel ruolo di esterno destro e non di terzino, dove giocherà invece Danilo. Centrocampo molto folto per Rudi Garcia, che sceglie il 3-5-2 con Dembélé in attacco pronto a seminare il panico tra i centrali bianconeri.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Gomez Soares, Tousart, Aouar, Cornet; Toko Ekambi, Dembélé.

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanić, Bentancur; Cuadrado, Ronaldo, Dybala.