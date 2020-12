Champions League, Juventus-Dinamo Kiev: torna CR7, McKennie in campo dal 1°. Le formazioni ufficiali

La Juventus scalda i motori e si prepara a tornare in campo.

Archiviata la questione relativa alla qualificazione agli ottavi, i bianconeri sono pronti a rituffarsi nella realtà della Champions, per conquistare i tre punti utili a proseguire la lotta contro il Barca per il primo posto del girone, nella sfida di questa sera contro la Dinamo Kiev. Ritornano Bonucci e AlexSandro, CR7 in coppia con Morata in avanti.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Shepelev, Rodrigues; Verbic. All. Lucescu