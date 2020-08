Champions League, Juventus-Lione 2-1: doppio CR7 non basta, bianconeri eliminati

La Juventus fuori dalla Champions League, non basta agli uomini di Maurizio Sarri la vittoria per 2-1 sul Lione.

I bianconeri hanno superato in rimonta i transalpini grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo che non è però servita per centrare la qualificazione ai quarti di finale. L’1-0 ottenuto dai francesi nella gara d’andata ha condannato la Juventus all’eliminazione dalla massima competizione europea per club. La partita inizia subito in salita per la formazione Campione d’Italia che subisce la rete degli ospiti al 12’ con un calcio di rigore trasformato da Memphis Depay. I padroni di casa la riacciuffano al 43’ con un altro tiro dal dischetto che Cristiano Ronaldo non sbaglia. Il sigillo del definitivo 2-1, gol che purtroppo non conta nulla per la Juventus, lo mette a segno ancora CR7 che al 59’ batte Lopes con una botta mancina da fuori area. L’ingresso di un Dybala non al meglio della condizione nell’ultimo scorcio di match, in luogo di Bernardeschi, non muta gli equilibri né cambia ulteriormente il punteggio. Nonostante un generoso ma sterile forcing finale e ben sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la Juventus non trova il gol che gli avrebbe garantito la qualificazione alle Final eight di Lisbona. Al triplice fischio a sorridere è l’ex allenatore di Roma e Marsiglia, Rudi Garcia, il suo Lione affronterà adesso in gara secca il Manchester City di Pep Guardiola.

