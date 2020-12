Cassano torna sui suoi passi: “De Ligt? Ho sbagliato a massacrarlo, è tra i più forti al mondo”

Antonio Cassano torna sui suoi passi.

Con la sincerità e la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, anche questa volta, Antonio Cassano, torna a parlare della Serie A e in particolare sul talento della Juventus Matthijs de Ligt. L’ex Sampdoria, durante l’ultima puntata di “Bobo TV”, ha infatti ammesso – senza troppi giri di parole – di aver commesso un errore di valutazione proprio sul giovane difensore bianconero: esaltato dallo stesso ex attaccante, nel corso della diretta.

“Per quanto riguarda De Ligt, quando arrivò in Italia ero stato il primo a massacrarlo perché ne faceva sempre una più di Bertoldo. Però secondo me oggi, vedendo i difensori delle grandi squadre, è tra i migliori difensori al mondo! Il Bayern Monaco, l’Inter, lo United, il City non ne hanno di difensori forti come lui. Io oggi ti dico Sergio Ramos, Varane e De Ligt sono i primi tre difensori al mondo“.