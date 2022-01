Cassano: “Dybala? Per me al 99% non rinnova. L’Inter farebbe errore a non prenderlo”

Le parole dell'ex Inter, Antonio Cassano, sul rinnovo di Paulo Dybala e sul suo futuro

"Secondo me va via e per me ha già un accordo con un'altra squadra. Secondo me non vuole rimanere alla Juve. Quale squadra? Ci può essere l'Inter, l'Atletico Madrid, l'Arsenal. Al 99,9% non rinnova. Non è Del Piero che aveva grande qualità e carisma. Non è un campionissimo, ha sempre alti e bassi. La Juve sta facendo un ragionamento anche giusto. L'Inter farebbe un errore a prenderlo, ma l'Inter sarebbe l'unica in Serie A a poterlo prendere".