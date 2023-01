Calciomercato Juventus, ufficiale: Weston McKennie al Leeds United. Il comunicato

Operazione di mercato in uscita per la Juventus. La società britannica annuncia l'acquisto a titolo temporaneo di Weston McKennie al Leeds United. Il calciatore si trasferisce in Premier League, agli ordini di Jesse Marsch dopo aver vestito la maglia della Vecchia Signora in Italia per oltre due stagioni e mezzo, con Andrea Pirlo prima e Massimiliano Allegri poi. Di seguito il comunicato del club whites: