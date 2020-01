Calciomercato Juventus, Tuchel blinda Paredes: “Sono fiducioso, resterà al PSG”

Thomas Tuchel trattiene i suoi gioielli.

Con l’inizio della sessione invernale di calciomercato, sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulle mosse dei top club europei, che dovranno rinforzare la propria rosa per continuare ad inseguire gli obiettivi stagionali. Alcuni giocatori del PSG, solito più ad acquistare talenti piuttosto che cederli, sono nel mirino delle migliori squadre europee: la Juventus e l’Atletico Madrid, ad esempio, sono sulle tracce rispettivamente di Leandro Paredes e Edinson Cavani, che potrebbero essere due colpi fondamentali per colmare le proprie lacune.

Il club parigino non sembra però intenzionato a lasciar partire i propri giocatori quantomeno nel mese di gennaio, così come attestato dal tecnico Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha ridotto le possibilità che i due giocatori possano lasciare la Francia nel corso dell’attuale finestra di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: “Paredes ha giocato molto durante l’ultima fase della stagione e credo abbia dimostrato di poter essere importante per noi. Ha fatto vedere di essere capace di stare nel nostro gioco. Per quanto riguarda Cavani, invece, per lui è stata dura perché è stato infortunato più volte e non è sempre riuscito a trovare ritmo. Ma è tornato e si sta preparando, ho fiducia in lui così come in Paredes. Credo che resteranno“.