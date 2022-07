Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per Bremer: c’è l’intesa col Torino

Trattativa in chiusura: Bremer verso la Juventus. "Sì" del Torino ai bianconeri

Il matrimonio tra Gleison Bremer e la Juventus sembra destinato a compiersi. Il difensore brasiliano è in uscita dal Torino, società in piena rivoluzione della rosa, visti gli addii di Belotti, Mandragora, Ansaldi ed i rientri dai prestiti di Brekalo e Pobega. Secondo quanto riportato da SkySport, la dirigenza bianconera avrebbe già raggiunto un accordo con il club granata. Si tratterebbe di cifre importanti per l'acquisizione dell'ex Atlético Mineiro: circa 40 milioni di euro più sette di bonus che andrebbero nelle casse della società del patron Urbano Cairo.