Calciomercato Juventus, si raffredda la pista Di Maria: bianconeri su Berardi

Dopo il raffreddamento della pista Di Maria, la Juventus ha riattivato la pista per il suo vecchio pallino: Domenico Berardi

Si infiamma il calciomercato per programmare la stagione agonistica 2022/2023 . La Juventus di Massimiliano Allegri è alla caccia di un colpo che possa rinforzare il pacchetto offensivo bianconero per ridurre il gap da Inter e Milan .

Negli ultimi giorni, il club torinese sembrava esser vicino all'acquisto del cartellino dell'ormai ex Paris Saint Germain Di Maria che, per esplicita richiesta di Xavi, è finito nel mirino del Barcellona. L'obiettivo numero uno della Juventus è adesso Domenico Berardi con l'attuale esterno offensivo del Sassuolo che potrebbe fare il salto di qualità tanto atteso negli ultimi anni. "Le alternative sono Filip Kostic (classe 1992 dell'Eintracht Francoforte) e Mykhaylo Mudryk (classe 2001 dello Shakhtar Donetsk)", come riportato da Sky Sport. Seguiranno ulteriori aggiornamenti...