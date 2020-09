Calciomercato Juventus: rinnovo contrattuale vicino per Dybala. Ecco i dettagli della trattativa

Paulo Dybala è vicino al rinnovo con la Juventus.

Le basi per la trattativa sono state già impiantate, adesso non resta che definire nel dettaglio l’operazione tra il dg bianconero Fabio Paratici e l’agente Jorge Antun. Il club campione d’Italia, contento di avere assegnato già durante la stagione 2017/18 la maglia numero 10 al giocatore argentino, è deciso a protrarre ancora a lungo l’accordo col giocatore e beneficiare “delle magie di un giocatore così straordinario” si legge sull’edizione odierna di Tuttosport.

Per il giocatore un contratto fino al 2025 che dovrebbe prevedere un sostanziale aumento dell’ingaggio per il talento ex Palermo. Dybala, dagli attuali 7 milioni di euro netti più bonus, dovrebbe arrivare a percepire annualmente circa 10 milioni con premi variabili. Cifra molto importante anche se non pari a quanto auspicato inizialmente dalll’entourage dell’argentino, che avrebbe voluto veder riconosciuto per il giocatore uno stipendio tale da avere solo CR7 davanti tra i più ricchi della compagine bianconera. L’ex rosanero non è stato solo il calciatore più forte e performante dello scorso campionato, ma è e sarà ancora un vero uomo immagine della Juventus nel mondo.

