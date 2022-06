Calciomercato Juventus, Pogba sempre più vicino: occhio però al PSG, con Zidane…

Con molte probabilità, le strade della Juventus e di Paul Pogba si riuniranno in questa imminente sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista francese ha scelto di tornare a Torino , città con cui ha uno speciale rapporto con i tifosi bianconeri, come ha sottolineato implicitamente nei giorni scorsi.

Potrebbero però verificarsi dei cambi di scenario, dettati da incastri che non coinvolgono solo lo stesso Pogba . Secondo quanto riportato da "RMC Sport", Pogba starebbe aspettando risvolti a proposito dell'affare che porterebbe Zinedine Zidane alla guida del P aris Saint-Germain , per poi sedersi al tavolo delle trattative con il club parigino.

La pista del tecnico francese è però, almeno per il momento, alquanto remota. Non solo, nelle ultime ore è arrivata anche la smentita di Alain Migliaccio, rappresentate di Zidane, che specifica che non è avvenuto nessun contatto tra loro e il PSG.