Calciomercato Juventus, occhi su Mata: i bianconeri studiano il colpo, Roma e Inter alla finestra. Le ultime

Juan Mata e il Manchester United si saluteranno con ogni probabilità a fine stagione, con il centrocampista spagnolo che non rientra più nei piani dei Red Devils.

Lo spagnolo e la società di Manchester avrebbero un’opzione sul contratto per rinnovare l’accordo per un’altra stagione, ma il giocatore, che fin qui ha trovato poco spazio, preferirebbe cambiare aria. In questa stagione fino a questo momento, Mata ha messo insieme tra tutte le competizioni 11 presenze 2 gol e 3 assist.

Le qualità dell’ex Chelsea sono indiscutibili e le pretendenti tra i top club europei non mancano. La Juventus vorrebbe provare ad arrivare per prima sullo spagnolo, mentre Roma e Inter seguono con interesse la vicenda pronti a inserirsi nel caso in cui la trattativa della Vecchia Signora dovesse arenarsi.