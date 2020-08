Calciomercato Juventus, niente Locatelli: il Sassuolo fa muro, l’alternativa dei bianconeri…

Il Sassuolo non vuole cedere Manuel Locatelli.

Dopo tre stagioni di alti e bassi con la maglia del Milan, Locatelli si è trasferito al Sassuolo dove è riuscito a trovare continuità affermandosi come uno dei registi bassi migliori in Serie A: per tale ragione tanti club italiani hanno mostrato il loro interesse nei confronti del classe ’98.

Tra questi vi è la Juventus, che sta cercando di ringiovanire la rosa e regalare al nuovo tecnico Andrea Pirlo i colpi necessari e migliori per esprimere la sua idea di calcio, dedita al possesso e all’intensità dal punto di vista del pressing e atletico. Il nuovo allenatore dei bianconeri ha espressamente richiesto un mediano con i piedi da regista, fondamentale per coordinare e collegare la difesa con il centrocampo ed impostare l’azione dal basso. Un profilo che combacia perfettamente con le caratteristiche di Locatelli, che per questo motivo è rimasto a lungo nel mirino della Juventus.

Ieri Fabio Paratici ha incontrato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, per una cena lavorativa durante la quale le due figure hanno discusso dei possibili colpi in entrata e in uscita. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il dirigente del Sassuolo avrebbe risposto con un secco “no” alla richiesta della Juventus, ritenendo Locatelli incedibile come promesso al tecnico Roberto De Zerbi: il centrocampista ex Milan rimarrà dunque un pilastro dei neroverdi anche nel corso della prossima stagione.

Per tale motivo la Juventus avrebbe virato su un’ottima alternativa, ossia quella di Weston McKennie, anche lui classe ’98 e attualmente di proprietà dello Schalke 04. Un profilo differente rispetto a quello di Locatelli, dal momento che il centrocampista americano è più portato a recuperare palloni e dare intensità in mezzo al campo piuttosto che ad impostare l’azione: un ottimo compagno per Rodrigo Bentancur, a cui Pirlo potrebbe decidere di affidare definitivamente la regia della sua squadra.