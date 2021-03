Calciomercato Juventus, Mauro Icardi l’alternativa se dovesse partire Cristiano Ronaldo

La Juventus di Andrea Pirlo non sta convincendo pienamente in questa stagione.

I bianconeri stanno rincorrendo le due milanesi in campionato e in Champions League saranno chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata contro il Porto. La squadra non decolla e in attacco si fa tanta fatica a trovare la via della rete. La pandemia sta lasciando molte conseguenze nei conti dei grandi club europei e La Vecchia Signora starebbe valutando l’addio di Cristiano Ronaldo al termine della stagione. Sul campione di Madeira ci sarebbe il forte interesse del Psg, che vorrebbe un ulteriore stella all’ombra della Torre Eiffel.

Proprio da Parigi potrebbe arrivare il sostituto, con Mauro Icardi che sarebbe il principale indiziato per essere il rinforzo di lusso al fine di coprire l’addio del portoghese. L’argentino con l’arrivo di Mauricio Pochettino è tornato al centro del progetto al Psg e fin qui in stagione ha messo insieme 16 presenze e 6 gol.

Un’alternativa che la dirigenza bianconera sta valutando è quella di Sergio Aguero, che andrà in scadenza a fine stagione con il Manchester City e il rinnovo è incerto.