Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano Milik: il Napoli detta le condizioni, l’attaccante polacco…

Arkadiusz Milik sempre più lontano da Napoli: per l’attaccante polacco si è fatta avanti in modo concreto la Juventus.

I bianconeri continuano a muoversi per rinforzare il reparto offensivo e stanno pensando al centravanti polacco degli azzurri, il preferito del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis, sembrerebbe ben disposto a procedere verso la trattativa con uno scambio che porterebbe Federico Bernardeschi in Campania. A rallentare l’operazione sarebbe proprio l’attaccante bianconero che vorrebbe continuare il suo percorso con la Juventus.

Stando così le cose il club Campione d’Italia detta le sue condizioni stabilendo come tetto massimo 40 milioni di euro per avere nella propria rosa il giocatore polacco, se il Napoli dovesse accettare, Paratici subito dopo la partita di Champions League contro il Lione potrebbe già essere pronto a chiudere l’affare per l’acquisizione a titolo definitivo.

