Calciomercato Juventus, Griezmann erede di CR7: clamorosa indiscrezione dalla Spagna. Il futuro del francese…

Antoine Griezmann verso la Juventus.

Il talento francese del Barcellona, attualmente in rotta di collisione con il club e la piazza blaugrana, sarebbe sempre più vicino a vestire la casacca bianconera nella prossima stagione, o in quella successiva. La clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Spagna, con il portale ‘Don Balon’ che ha alimentato più di un semplice dubbio sul futuro dell’attaccante classe ’91.

La situazione di Griezmann in Catalogna non è affatto tranquilla: i quattro minuti concessi dall’allenatore Quique Setien al calciatore nel match pareggiato contro l’Atletico Madrid, conditi dalle tante panchine, hanno alterato gli equilibri del rapporto tra le due parti, scatenato un vortice incontrollabile di voci di mercato e di reazioni. Nei giorni scorsi, la sorella-agente, Maud, ha chiesto alla dirigenza catalana un incontro urgente per discutere della situazione e soprattutto per capire il da farsi.

Nel frattempo, in Italia doversi club sarebbero sulle tracce del ‘Petit Diable’, accostato all’Inter, nell’ambito di uno scambio con Lautaro Martinez, e soprattutto alla Juventus, con cui il Barcellona ha da poco concluso la maxi operazione Pjanic–Arthur. Non a caso, Griezmann, sarebbe stato designato come erede di Cristiano Ronaldo alla Vecchia Signora. Tuttavia, il futuro dello stesso non sembra dipendere da CR7. Qualora il fenomeno portoghese non dovesse lasciare Torino, l’operazione si concluderebbe ugualmente per volontà di Andrea Agnelli. Prima, però, la Juventus dovrà liberarsi di giocatori importanti per tesserare il Nazionale francese, in modo da alleggerire un monte ingaggi già abbastanza ‘corposo’ con l’attuale rosa. Così sono in cantiere le partenze di almeno uno tra Higuain, Douglas Costa e Rabiot, necessarie per preparare il terreno per il prossimo possibile super acquisto.