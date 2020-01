Calciomercato Juventus, Emre Can va al Borussia Dortmund: visite mediche in corso. Le cifre e i dettagli

Ha già lasciato Torino per tornare a giocare in patria.

Stiamo parlando di Emre Can. Dopo una serrata trattativa, nella giornata di ieri la fumata bianca: Juventus e Borussia Dortmund hanno trovato un accordo di massima per la cessione del giovane centrocampista classe 1994, che approderà alla corte di Lucien Favre in prestito oneroso (il club tedesco verserà subito 1 o 2 milioni di euro nelle casse dei bianconeri) con obbligo di riscatto fissato a 25-26 milioni di euro più tre milioni di euro legati ai bonus. Un’operazione da trenta milioni di euro circa.

Una scelta, quella di dire addio alla Serie A, dettata dal desiderio del calciatore di ritrovare un posto fisso e di non perdere l’Europeo con la Germania. D’altra parte, l’ex Liverpool era ai margini da cinque mesi, escluso lo scorso settembre da Maurizio Sarri dalla lista Champions, uno dei motivi che ha portato alla definitiva rottura con la Juventus.

Questa mattina, Emre Can è atterrato in Germania per sottoporsi alle visite mediche di rito con il suo nuovo club. Poi apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Borussia Dortmund fino al 30 giugno 2024.