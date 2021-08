Calciomercato Juventus, ecco Kaio Jorge: cifre e dettagli dell’affare con il Santos

La 'Vecchia Signora' si è finalmente assicurata le prestazioni del talento brasiliano, soffiandolo al Milan che lavorava all'operazione da diverse settimane

Un talento cristallino, ancora in attesa di fare il suo ingresso nel calcio dei grandi, ma che ha tutte le carte in regola per poter diventare un futuro crack del calcio mondiale. Lo sa bene la Juventus , che con il palato calcisticamente fine dei suoi dirigenti, ha colto al meglio l'opportunità presentatasi per far vestire al brasiliano la maglia bianconera. Tutto fatto, dunque, per l'acquisizione delle prestazioni del giovane classe 2002, soffiato al Milan che - prima dell'inserimento della compagine piemontese - studiava da diverse settimane il colpo. Non è riuscito Paolo Maldini a concretizzare un affare che si sarebbe potuto anche concludere sotto traccia, senza avere i riflettori della VecchiaSignora puntati addosso.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da GianlucaDiMarzio.com, al Santos andranno 1,5 milioni cash, più un altro milione e mezzo legato alla qualificazione in ChampionsLeague della Juventus. Un affare che potrebbe portare dunque ai brasiliani, con l'inserimento di un bonus per le presenze del giocatore, ben 4 milioni di euro e il 5% sulla futura rivendita, cifra che il Milan non ha mai concretamente offerto per il cartellino dell'attaccante. Contratto fino al 2026, invece, per il sudamericano, che si assicurerebbe anche un cospicuo aumento del suo ingaggio a seconda del numero di presenze che collezionerà con la casacca bianconera indosso. Una nuova alternativa tattica in seno alla batteria offensiva allestita da Massimiliano Allegri, che si ritroverà in organico una pedina estremamente duttile e capace di giocare sia come seconda punta che come attaccante centrale, dimostrandosi estremamente capace nella finalizzazione sotto porta.