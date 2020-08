Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo: l’attaccante argentino ha deciso il proprio futuro, i dettagli

Paulo Dybala e la Juventus, una storia che potrebbe continuare.

L’attaccante argentino, premiato recentemente come miglior giocatore della Serie A nella stagione 2019/2020, potrebbe far sognare ancora i tifosi bianconeri. Dopo il termine della stagione regolamentare del massimo campionato italiano, interrotta a causa della pandemia mondiale da Covid 19 e ripresa soltanto nel mese di giugno, è giunto il momento di approfondire le varie trattative che riguardano i calciatori dei club italiani. Proprio il rinnovo di contratto della Joya con il club di Andrea Agnelli è una delle situazioni più rilevanti in vista della sessione di calciomercato estiva, in partenza il primo settembre.

La Vecchia Signora vorrebbe continuare a puntare sull’ex Palermo che ha attualmente un contratto con la Juventus fino al 2022, con entrambe le parti che stanno già avendo diversi contatti per prolungare di ulteriori tre anni questa scadenza. Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, gli approcci tra l’entourage del giocatore e la dirigenza bianconera sono stati lenti ma positivi. Dopo il match di Champions League contro il Lione, valido per gli ottavi di finale e in programma il 7 di agosto, le parti potrebbero raggiungere un accordo totale per la permanenza dell’attaccante argentino a Torino.

Intanto, Paulo Dybala scalpita per poter essere presente proprio in occasione della prossima gara contro i francesi. Uno degli obiettivi della società capitanata da Andrea Agnelli rimane quello di alzare al cielo la “coppa dalle grandi orecchie” e proprio l’attaccante ex rosanero vuole essere uno dei protagonisti di questo intento.