Calciomercato Juventus, Douglas Costa sblocca l’affare Chiesa: intesa raggiunta con la Fiorentina. I dettagli

Federico Chiesa ad un passo dalla Juventus.

Ultimi colpi sul mercato per la Juventus con il gong finale fissato per il 5 ottobre alle ore 20:00. Proprio a poche ore dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, i bianconeri, potrebbero aggiudicarsi un importante innesto per la stagione in corso. Si tratta di Federico Chiesa: affare sbloccato indirettamente dal prestito di Douglas Costa. Il brasiliano, ormai fuori dal progetto bianconero, permetterà alla “Vecchia Signora” di buttarsi a capofitto du Chiesa grazie al risparmio del suo cospicuo ingaggio. Fiorentina e Juventus avrebbero già intavolato una trattativa e sarebbero vicine alla fumata bianca. In particolare la viola otterrà 50 milioni + 10 di bonus dalla cessione del giovane attaccante che, dal canto suo, percepirà 4,5 milioni di euro annui.