Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala: Joya tra Liga e Premier, ma l’Inter…

Il Barcellona sarebbe interessato all'acquisto di Paulo Dybala della Juventus. Anche l'inter ed il Tottenham puntano il talento ex Palermo

Il club catalano, visti gli attuali problemi economici, starebbe pensando di acquistare la Joya a parametro zero, aspettando che scada il suo attuale contratto con la Vecchia Signora; ciò dovrebbe accadere il 30 giugno 2022. Inoltre, come è noto, il rinnovo del contratto del numero 10 della Juve è orami diventata una questione spinosa da diversi mesi, dal momento che la dirigenza bianconera avrebbe proposto al ventottenne argentino un prolungamento del contratto con un ingaggio in gran parte subordinato a prestazioni e risultati ottenuti con il club. Nonostante ciò, secondo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola, l’ex Palermo avrebbe fatto sapere di voler cambiare aria per dare una svolta alla sua carriera e tentare di vincere altri trofei con squadre diverse.

Sulle piste dell’argentino non c’è soltanto il clubCatalano, infatti anche Inter e Tottenham sarebbero interessate ad impossessarsi del cartellino del giocatore. Il DS degli SpursFabioParatici, il quale conosce molto bene Paulo Dybala, avrebbe già parlato con il giocatore, per proporgli la possibilità di trasferirsi in Inghilterra alla corte di Antonio Conte. Nonostante questo, anche l’Inter mantiene vivo l’interesse per la Joya tanto che l’idea di strappare il talento argentino al principale club rivale non è mai sfumata del tutto.