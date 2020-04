Calciomercato Juventus, ag. Hurtado: “Bianconeri interessati, anche Gaich nel mirino”

Un colpo in prospettiva.

Jan Carlos Hurtado è un giovanissimo attaccante venezuelano, che recentemente si è messo molto in mostra con la maglia del Boca Juniors, che aveva acquistato il suo cartellino quest’estate dal Gimnasia La Plata, il club allenato da Diego Armando Maradona.

Il classe 2000 l’anno scorso aveva realizzato tre gol e un assist in 22 presenze, e durante l’attuale stagione aveva praticamente mantenuto le stesse statistiche (soltanto una rete in meno realizzata) in minutaggio più ridotto: l’attaccante venezuelano ha dunque mostrato di essere uno dei giovani in prospettiva più talentuosi del calcio sudamericano, attraendo su di sé l’attenzione anche di diversi club europei. Negli ultimi giorni si era molto parlato di un interessamento della Roma, che negli ultimi anni ha spesso investito su giovani talenti provenienti dai paesi esteri cercando il colpo vincente e provando ad individuare un prossimo possibile fenomeno pronto ad esplodere e a raggiungere alti livelli.

A parlare del futuro di Hurtado è intervenuto il suo agente Rodolfo Baque, che durante un’intervista concessa ai microfoni dell’emittente argentina Radio La Red ha svelato che un club italiano ha realmente chiesto informazioni sul suo assistito: non si tratta però della Roma bensì, a sorpresa, della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “Se dicessi i club che mi han chiamato per lui… Dalla Juventus è arrivato qualcuno a chiedere di lui. I due numeri nove che cercano sono Gaich e Hurtado, in Argentina. La Roma? Era molto amico di De Rossi, abitava di fronte a casa sua e lo portava tutti i giorni agli allenamenti. Dalla Roma non ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi han detto nulla. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca“.

Sul taccuino del team di Fabio Paratici non ci sarebbe dunque soltanto Hurtado ma anche Adolfo Gaich, attaccante classe ’99 del San Lorenzo, che quest’anno ha messo a segno cinque reti in appena 12 gare.