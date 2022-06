Calciomercato Inter, Zhang chiede tempo a Dybala: Roma e Tottenham sono alla finestra

Fervono le manovre di mercato in casa Inter. Giorni intensi per l'ad nerazzurro Beppe Marotta, che oltre a rafforzare la rosa del club di Viale della Liberazione, nelle scorse ore ha portato a termine anche il rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi mentre proseguono le interlocuzioni per trattenere a Milano il centrale di difesa AlessandroBastoni. Questa mattina, infatti, è avvenuto l'incontro tra l'entourage dell'allenatore nerazzurro e del difensore della Nazonale di Roberto Mancini, l'agente FIFA Tullio Tinti, ed il numero uno dell'InterSteven Zhang. "Se ci siamo per il rinnovo di Inzaghi? Sì sì. Bastoni? È in vacanza, resta al 100%. Il rinnovo lo faremo quando ci chiamerà l'Inter" - queste le dichiarazioni rilasciate dallo stesso procuratore all'uscita della sede del club nerazzurro.