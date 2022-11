Brambati: “Brasile? Mi ha impressionato. La Juventus può dare fastidio al Napoli”

"Il Brasile mi ha impressionato, perché l'impegno non era di poco conto. Anche per la pazienza che ha avuto, non ha perso la testa e ha macinato gioco. Quando poi davanti hai giocatori con qualità, il talento...Continuo a sostenere che se Sacchi avesse allenato invece che il Milan il mio Empoli, non avrebbe vinto la Champions. L'organizzazione va bene quando sei in difficoltà, contro il talento puoi fare poco però. Se poi fai organizzazione con il top in ogni ruolo allora ottieni il massimo. Non mi metto a dire che è fuori dai giochi, perché Allegri comunque sia, se recupera tutti e non si fanno più male, e rimette a posto le cose come nelle ultime partite, può rimontare. Certo, deve rallentare anche il Napoli, ma la Juve con tutti gli effettivi e con una condizione fisica buona, cosa che è mancata all'inizio, può tornare a dare fastidio lì davanti. Io pensavo potesse rimanere indietro e non che facesse questo recupero. E poi attenzione, ha la difesa meno battuta del campionato. Alessandro Moggi portò a vedere Zidane Milinkovic-Savic, e lo chiese a Florentino Perez, che offrì 70 milioni alla Lazio. Una big quindi ha cercato il serbo. Ieri faccio fatica a dire chi mi è piaciuto della Serbia, molto pochi. Vlahovic può ancora migliorare ma deve avere anche un contesto che lo aiuti a migliorarsi. Entrambi hanno qualità immense, hanno le qualità per essere un un top-club".