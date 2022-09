Brambati: “Allegri bravo a gestire i campioni, esonero? Rispondo così. Napoli…”

"Non c'è solo l'allenatore nel mirino, paghi qualcosa che arriva da due dirigenti che non possono sedere su quelle poltrone. Il pesce puzza dalla testa. E' stato fatto male tutto. Hai sostituito Marotta e Paratici e hai tenuto Nedved e non capisco perché. E prendi Arrivabene? La sua ieri è stata una gaffe clamorosa. La metti solo sul piano economico, sembra che già non lo sopporti più Allegri. Il tecnico poi allena a due all'ora. Oggi un ex campione del mondo del 1982 mi ha detto che ha visto gli allenamenti della Juve ed è lenta. Una volta c'era un amalgama di fenomeni alla Juventus, soprattutto a centrocampo. Aveva due linee di alto livello, titolari e panchinari. Gli interpreti del suo non gioco erano straordinari. Di sicuro è bravo a gestire dei campioni, ma oggi ci voleva un altro tecnico, uno come Conte. Era lui la persona giusta del dopo-Allegri, no Sarri o Pirlo. Oggi avresti già ricostruito tutto. Cambiare ora subito? Deve essere d'accordo la proprietà, non i dirigenti, perché è la società che tira fuori i soldi. I dirigenti non sono di spessore, uno di questo viene da un campo diverso dal calcio ed è uomo di fiducia di Elkann. Cherubini non ha spessore, non ha sotto si lui uno scouting da Juventus, altrimenti alcuni giocatori non ti passano sotto il naso e li scarti. In questo momento in Champions, anche per gli avversari che ha incontrato, il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. Col Liverpool ha fatto una partita straordinaria, con il Glasgow anche grandiosa. Il Milan ha avuto avversari più abbordabili, ieri mi ha convinto. Sono entrambe squadre in ascesa, la sfida in campionato sarà bella ma mi dispiace perché due interpreti potevano farci divertire, Leao e Osimhen, e non ci saranno. per me sarà più pesante l'assenza del primo".