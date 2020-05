Bayer Leverkusen, Havertz e l’interesse della Juventus: “Tante voci, vedremo alla fine della stagione”

Il futuro di Kai Havertz.

Oggi è andata in scena la sfida tra il Borussia Monchengladbach e il Bayer Leverkusen, valida per la ventisettesima giornata di Bundesliga: gli ospiti hanno trionfato con il risultato di 3 a 1 grazie al gol di Bender e la doppietta di Kai Havertz. Il talentino del club tedesco ha così conseguito un incredibile risultato per la sua giovane età: in questa stagione, il classe ’99 ha infatti partecipato attivamente a ben 17 reti (sette assist e dieci gol).

Havertz sta dunque continuando a stupire l’intera Europa, facendo interessare sempre di più i top club (si parla di un forte interessamento della Juventus) che probabilmente al termine della stagione cercheranno di assicurarsi in tutti i modi il suo cartellino. Al termine del match, l’attaccante del Bayer Leverkusen ha risposto così alle voci di mercato che lo vedono lontano dalla Germania il prossimo anno: “Non mi piace parlare troppo, so che ci sono molte speculazioni. Mi concentro sulla stagione e vedrò dopo. Sono molto grato al Leverkusen e non voglio confonderlo in alcun modo“.