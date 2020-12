Barcellona-Juventus, Sorrentino: “Dybala? Il Covid lo ha cambiato, non è più il Paulo che conosco”

Due a uno, è questo il risultato finale del derby della Mole, andato in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium.

La Juventus, che ha sofferto tanto e per grande parte della gara il Torino di Giampaolo, ha rimontato nel finale e fa suo il derby della Mole: a sbloccare il match sono stati i granata sin da subito, grazie a N’Koulou che ha deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri, sono riusciti a recuperare grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie e poi Bonucci all’89esimo.

Una vittoria importante per la Vecchia Signora, attualmente al secondo posto della classifica a quota 20, a -3 dalla capolista Milan. La prestazione della Juventus, poco lucida e imprecisa, però, non ha del tutto convinto Pirlo e gli addetti ai lavori, soprattutto in vista della gara di Champions League contro il Barcellona, in programma questa sera al Camp Nou. Tra questi, anche l’ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, Stefano Sorrentino, che intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’, ha detto la sua sul momento poco brillante della Joya, Paulo Dybala: “Il Paulo che ho conosciuto e che conosco io non è quello dell’altra sera. Secondo me influisce, negativamente, anche la condizione fisica. Si vede che non è fresco, non è brillante e questo alla lunga fa la differenza”.

“C’è da dire che si è trovato costretto a fare i conti con un infortunio e con il Covid. Insomma – ha proseguito il classe ’79 -, possiamo dire che ne ha viste di tutti i colori, quindi adesso deve ritrovare la sua forma fisica. Adesso però, è chiaro che anche lui debba dare qualcosina in più”, ha concluso Stefano Sorrentino.