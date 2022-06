Baldini: “Palermo in Serie B? Quella frase detta alla squadra sulla Juventus…”

"Euforia promozione in B? I primi giorni si è festeggiato. Il martedì successivo io ho preso la nave e sono tornato a casa. Le feste son finite, adesso si torna alla normalità. E' stata una sorpresa per tutti il fatto che noi siamo riusciti a vincere questi playoff, in città l'euforia si è scatenata per questo motivo. Al sud la festa continua sempre, è un modo di sentirsi vivi e di sentirsi partecipi alla vita sociale. Si tratta di un modo di vivere. Aspetto emotivo mio e dei calciatori? Se una persona non riesce a pescare emozioni nel suo mestiere, il suo lavoro non ha significato. Se hai la capacità di emozionarti, poi riesci a conquistare tutto e riesci a superare qualsiasi difficoltà. Una partita di calcio si gioca undici contro undici, ma se anche soltanto uno dei calciatori non è motivato diventa undici contro dieci, e così via. Ai ragazzi dicevo sempre che avremmo potuto battere la Juventus, so che detto così può sembrare banale, presuntuoso o superficiale. La Juventus è un semplice modo di dire, io devo sapere quali sono i miei limiti e se riesco a legare le emozioni al mio lavoro non so dove posso arrivare. Quest'anno mi divertivo dicendo ai ragazzi che eravamo in Serie C, ma che tra un anno potremmo essere in Serie A. Nel giro di dodici mesi, ho detto loro che potrebbero trovarsi di fronte davvero la Juventus".