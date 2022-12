Arrivabene agli azionisti: “Dybala? Richieste onerose per la Juventus”

L’ad Maurizio Arrivabene è tornato sull’addio di Paulo Dybala in casa Juve

Durante l’assemblea degli azionisti di oggi, l’ad uscente Maurizio Arrivabene ha preso parola per toccare alcuni temi caldi in casa Juventus. Il dirigente è tornato così sull’addio di Paulo Dybala al club bianconero soffermandosi inoltre sulla decisione di puntare su Angel Di Maria.

“Le condizioni che ha chiesto Dybala erano onerose e impegnavano la società a livello pluriennale. Angel Di Maria ha dimostrato nell’ultimo Mondiale di essere ancora un giocatore importante. L’abbiamo preso per un anno, doveva fare da mentore ed essere un punto di riferimento per quei giovani che sono entrati in prima squadra".